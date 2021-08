Redacción- Roberto Manrique, actor ecuatoriano recordado por su papel de Santiago Sanín en «Sin senos sí hay Paraíso”, secuela de ‘Sin senos no hay paraíso’, manifestó que es homosexual.

A través de su cuenta de Instagram reveló que es homosexual y que, aunque considera que este no debería ser un aspecto relevante de su vida, pues hay más características en él que lo definen como persona.

El conocido actor manifestó que estuvo sintiéndose raro y que, gracias a las reflexiones que hace, logró llegar a la raíz del problema, y se dio cuenta de que lo que lo estaba limitando era su falta de amor propio.

“Me estaba engañando. Hay una parte de mi que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: no tienes de que sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje”, manifestó.