Venegas es fundamental en Alajuelense

Redacción – Ante los infundados rumores suscitados en las últimas horas, Agustín Lleida salió a desmentirlos y afirma que es mentira que Johan Venegas saldrá de Alajuelense rumbo al Club Olimpia de Honduras.

Lleida reveló que periodistas hondureños se contactaron con él, con la misión de que les diera detalles sobre ese presunto interés del «Viejo León» catracho.

Eso generó una ola de comentarios en las redes sociales, donde muchos daban por un hecho que Venegas se vestiría de albo, lo cuál generó que los liguistas pidieran respuesta de parte de su gerente deportivo.

Pero los mismos son totalmente falsos, ya que ni el mismo Lleida sabe de donde salieron por lo que el liguismo puede estar tranquilo, debido que Venegas es clave.

Agustín Lleida habló con FUTV y desmintió categóricamente los rumores, aunque eso sí, afirma que Olimpia es un club hermano pero que ni ha preguntado por el «Cachetón».

«Me llamaron periodistas de Honduras, Club Olimpia es un club hermano y de hecho nosotros disfrutamos de uno de sus talentos que es Alex, no ha habido ninguna oferta ni pregunta, no sé de donde habrá salido», afirmó Lleida a FUTV.

El «Cachetón» fue el encargado de abrir el marcador en la Supercopa 2021, lo cuál habla de su gran peso en el Equipo de su Gente comandado por Carevic.