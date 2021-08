Redacción- El conocido humorista Alex Costa renuncia como juez del próximo programa de Teletica Formatos.

Costa manifestó a amprensa.com que el decidió salir como juez por proyectos personales y trabajos que tiene fuera de Costa Rica.

Los dos programas que faltan por realizarse en Teletica es «Tu Cara me Suena» y «Dancing With The Stars», los cuales el humorista forma parte.

«Hace como dos años yo había hablado con la producción. En pandemia se hizo «Tu Cara me Suena» ya en ese no debía estar, pero hablando con la producción se dio la decisión.

Con este nuevo proyecto que viene en Teletica ya ellos sabían que no, porque tengo unos proyectos en Estados Unidos y otros países», dijo Costa.

Alex agregó que la producción sabía que en el nuevo proyecto no estará porque debe salir varios días del país por trabajo.

El humorista también manifestó que sigue dentro de Teletica y que estará en «El Chinamo».