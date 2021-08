Redacción- Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK, de 19 años, es un freestyler que desde sus inicios crece a pasos agigantados.

Es importante mencionar que es reconocido por su versatilidad a la hora de componer.

«Yo veía un payaso que salía en la televisión y cantaba. Yo me vestía de ese payaso y le cantaba a toda mi familia. A los 6 años conocí a Daddy Yankee y me hice súper fanático y después me fui por el freestyler», dijo el artista.

El joven mencionó que su hermana canta súper bien y hasta «mejor que él».

«La música es mi vida y sin ella no vivo. Eso lo comprobé cuando me quedé sin voz y no podía hacer música. Caí en una depresión», añadió.

A principios de año lanzó “Flow de Barrio” un reggaeton que da inicio al álbum y ya cuenta con más de 11.000.000 de reproducciones. Y en mayo “Hazmelo” un R&B grabado en la biblioteca del emblemático colegio Nacional Buenos Aires que cuenta una historia de amor entre Tiago, quien interpreta a un bibliotecario, y una clienta.

Además Tiago Pzk se convirtió en el primer artista latinoamericano en ser convocado para la campaña de Spotify “Only You”.

Bajo su propio lema “La plaza me llama” Tiago da inicio a esta campaña que tiene como estrella un pequeño documental sobre sí mismo que ya se encuentra disponible en su playlist “This is Tiago PZK”

Paralelamente cosechó un montón de éxitos en sus colaboraciones: “Además de mi remix” junto a RusherKing con la participación de Duki, Khea, Maria Becerra y LIT killah la cual suma más de 160.000.000 de reproducciones y es disco de platino, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas del último tiempo.

Participó junto a FMK, LIT killah y RusherKing en el single “Yo se que tú” el cual cosechó más de 25.000.000 de reproducciones en Youtube. Y recientemente junto a Maria Becerra en “Cazame” con más de 18.000.000 de reproducciones.

En junio Tiago participó en el festival online de Tik Tok, donde su show fue uno de los más vistos de todo el festival. Actualmente Tiago PZK será jurado junto a Bhavi en el concurso Rap Digital de UNICEF en el que invita a todos los jóvenes del país a rapear hablando sobre ciberbullying, el grooming, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y el cuidado de la huella digital.

Debut en cine: Hace pocas semanas Tiago PZK terminó de grabar la película CATO, donde él es protagonista e interpreta a un joven que busca brillar en el mundo del trap. Dirigida por Peta Rivero y Hornos, con la participación especial de Daniel Aráoz.

Cato se estrenará en octubre de este año en todos los cines del país y será el debut de Tiago en la pantalla grande.

En 2020 tras la explosión de “Sola” llegó “Cerca de ti” y “Cerca de ti remix” en la cual se sumaron Lit Killah, Rusher King, Seven Kayne, Tobi y Bhavi la misma permaneció varias semanas en tendencias #1 en las plataformas musicales y suma más de 51.000.000 de reproducciones.

Hoy en día Tiago PZK se convirtió en uno de los protagonistas y referentes de la nueva escena urbana del cono sur.

«El momento más difícil fue dejar a mi mamá y mi hermana sola. Yo era el hombre de la casa, por así decirlo», dijo.

El artista agregó que «el sencillo «Entre Nosotros» surgió en el momento que tuve una crisis enorme cuando estaba de vacaciones con mi familia y tuve un ataque de pánico. Estaba súper triste y luego me reuní en estudio con LIT e hicimos un tema maso menos, pero después yo le dije que le escribí este y el se volvió loco»