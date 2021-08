Barrantes mostró buen nivel ante los guadalupanos

Redacción – A sus 37 años, el veterano volante morado, Michael Barrantes, destaca pundonor y lucha que tiene el Deportivo Saprissa al mando de Mauricio Wright.

Barrantes no se mostró satisfecho por empate de 1-1 del Monstruo ante Guadalupe en el Estadio «Coyella» Fonseca, el cuál siempre se le complica a los morados que con un tanto de Orlando Sinclair salvaron un punto.

Aunque no era el resultado que buscaban, el referente del campeón nacional afirma que en el plantel morado todos los jugadores siempre quieren jugar, pero especialmente él, que siempre lo quiere dar todo, pero el cuerpo médico del club se lo ha impedido.

El poco tiempo de recuperación entre los dos últimos juegos, generaron que Wright hiciera 7 cambios con respecto a la formación ante Herediano de la fecha 3, esto con el fin de darle rotación al grupo y así evitar alguna lesión.

Más efectivo imposible el cambio de Mauricio Wright y ya empata #Saprissa pic.twitter.com/xvJJSm1TNj — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 11, 2021

Por ejemplo, Mariano Torres y Christian Bolaños no vieron acción ante los guadalupanos. Mientras, que Barrantes tuvo la oportunidad de jugar los 90 minutos, donde se le vio participativo y cumpliendo un papel de punto fino.

Michael Barrantes habló con Teletica Radio y deja claro que pese a las rotaciones, Saprissa tiene una enorme confianza, lo cuál se ve en el pundonor y ganas del club.

«Sí, todos queremos jugar pero yo creo que en general, el cuerpo técnico y la parte médica trabajan el tema muy bien de la recuperación y yo creo que era justo que algunos compañeros descansaran y en mi caso he venido no jugando todos los 90 minutos, pero lo importante es que todos estamos con la confianza del cuerpo técnico, creo que se vio ese pundonor y esa lucha que quiere tener el equipo, por dicha sacamos un resultado no el que queríamos, pero estábamos en una cancha complicada y ante un gran rival», afirmó Barrantes a Teletica Radio.

Los morados buscarán volver a la senda de la victoria este próximo sábado a las 2:00 pm, cuando reciban en La Cueva al Municipal Grecia por acción de la fecha 5.