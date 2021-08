Cree que esta situación pone en riesgo la salud de los futbolistas y aumenta la posibilidad de que sufran una lesión

Redacción- Christian Bolaños alzó la voz por la saturación de partidos que presenta el calendario del Apertura 2021.

Situación por la cual los equipos han estado jugando fines de semana y también a la mitad de la misma, aspecto que el experimentado futbolista considera que perjudicial.

Debido a que termina generando un gran desgaste en los jugadores y por ende afectando el nivel del certamen.

Más aún por el hecho de que algunos equipos tendrán que hacerle frente a la Liga Concacaf este mismo semestres.

Junto con la calendarización de los partidos que tendrá la Selección Nacional por la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

Lo que causaría que algunos futbolistas que estén en esas tres competiciones tengan un aproximado de 35 encuentros a lo largo del semestre.

Ritmo muy desgastante que según el volante ofensivo del Monstruo obliga a que los equipos les den descanso y no los alineen en todos los compromisos porque corren el riesgo de sufrir algún lesión.

«Yo creo que hay que ser más profesionales en intentar buscar y pensar no solo en el jugador, si no en la persona, porque no son las condiciones más aptas para dar un espectáculo, a nosotros nos hicieron jugar domingo, después el martes y hoy a las dos de la tarde, la verdad que nos están matando y hay que decir las cosas como son, si queremos que esto mejore hay que buscar las mejores condiciones y el mejor calendario para nosotros los jugadores».

«Jugar de domingo a martes es imposible, con una seguidilla de partidos de que algún jugador pueda jugar este tipo de partidos, es peligroso para la integridad de nosotros los jugadores, uno entiende que hay situaciones, hay momentos, pero al final si queremos que esto mejore hay que buscar la parte más profesional, hacer un buen calendario, que los jugadores puedan recuperarse con buen tiempo, los partidos, la cantidad, yo creo que uno se va a acostumbrar, pero el hecho de que nos hagan jugar tan seguido a algunos equipos, a otros no, otros llegan más descansados pues va a afectar en el rendimiento de cada equipo».