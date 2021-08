Ruiz asegura que no lee redes sociales

Redacción – El capitán de La Liga, Bryan Ruiz, alza la voz y aconseja a los «cachorros» del León no tener perfil en la red social Twtter, debido que la considera nociva.

Ruiz deja claro que la gente ahora vive del momento por causa de las diferentes plataformas digitales. Ese fenómeno afecta a los jóvenes principalmente, por lo que el Capi les aconseja que perderían menos confianza sino tuvieran Twitter.

Esta red social no tiene límite alguno y su concepto es que las personas expresen sus pensamientos libremente, sin ningún tipo de reparo. En la misma se ha vuelto tendencia hablar y criticar a Ruiz, debido a su bajo rendimiento con La Liga y La Sele.

A pesar de todo lo que se dice del volante de 35 años, él mismo señala que no lee nada y solamente intuye el mal ambiente que tiene por su desdibujado rendimiento.

Es por ello, que Ruiz pone de ejemplo que cuando debutó hace más de 15 años no habían redes sociales y cuando se le criticaba era por el periódico, lo cuál le ayudó a forjar una mejor formación. Por eso, el Capi pide a los jóvenes no ver nada en redes sociales.

Lea también: Municipal Liberia vence a San José FC e inicia torneo de segunda con una sonrisa

Bryan Ruiz habló con Teletica Radio y afirma que hay gente que está esperando que él haga algo malo para crucificarlo, por lo que no ve redes sociales.

«Ahora con esto de las redes sociales, la gente vive mucho del momento y con dos partidos buenos, ya los jugadores son muy buenos y con dos malos son muy malos, yo estoy seguro y a veces se lo digo a los jóvenes que perderían menos confianza sino tuvieran Twitter, que es una red social muy nociva y es una red donde se pierde mucha objetividad.

Hace 15 años atrás o más desde que yo debuté, uno tenía un partido malo, tenía una página en una periódico donde hablaban en negativo y listo, capaz que uno no lo leía, ahora es mucho material y sin darse cuenta uno va leyenda. ¿Qué pasa en mi caso? En mi caso a veces me van a preguntar, pero yo no leo, para que voy a leer cosas que uno sabe.

Hay gente o personas que esperan que uno haga algo negativo para hablar o para criticar, ojo no solamente aficionados o fanáticos, sino que también algunos medios de comunicación. Yo no sé que están diciendo y me imagino que no sea tan positivo y si bien es cierto no tengo mi mejor nivel, pero reviso estadísticas y pases, por eso es mejor no envenenarse y espero que los jóvenes entiendan el tema de las redes sociales», afirmó Bryan Ruiz a Teletica Radio.

Para el referente rojinegro, los jóvenes manudos tienen una enorme calidad, por lo que el proyecto de La Liga del futuro pinta para tener un gran suceso.