Ruiz estaría en la convocatoria de Suárez

Redacción – Tras varios días de descanso, Bryan Ruiz ya está recuperado de su pequeña lesión y estaría con La Sele en el inicio de la octagonal hacia Catar 2022.

Ruiz aprovechó el parón de varios días del campeonato para recuperarse de una sobrecarga muscular, que le impidió estar en el amistoso de La Sele ante El Salvador.

Ese tiempo de descanso ayudó al Capi a recuperarse físicamente, ya que no pudo realizar una adecuada pretemporada con el León por haber participado con la Tricolor en el Final Four y en la Copa Oro, lo cuál le ha repercutido en el inicio del torneo.

Para el volante de 36 años ha sido complicado mostrar su mejor nivel en la cancha, ya que su cuerpo le pedía descanso pero sus compromisos con la selección y La Liga se lo impedían, por lo que este tiempo sin ver acción le ha caído muy bien.

Incluso, Ruiz no realizó trabajos diferenciados ni mucho menos, debido que es un que siempre quiere entrenar y como buen capitán siempre busca comandar al plantel erizo, por lo que eso también le ayudó para volver más fuerte que nunca.

Aunque el mediocampista no ha mostrado su mejor versión en el Apertura 2021, Luis Fernando Suárez ha dejado claro que Ruiz es clave para él en la selección, por lo que todo parece indicar que el mediocampista estará en la nómina patria.

Juan Carlos Herrera, preparador físico de Alajuelense, reveló que el capitán erizo sufrió una ligera ruptura en su aductor, pero ya se recuperó y estará en la fecha 7.

«Bryan está bien, sufrió una sobrecarga y una ligera ruptura en su aductor, es un jugador que ha venido y recordemos que Bryan antes de que llegara a Alajuelense, traía más de un año sin competir y sin alta competencia, vino y nos aportó muchísimo a la 30 y todos recuerdo que empezaron a valorarlo, recordarlo y quererlo muchísimo por su estado de forma.

Han sido 2 años que ahora lo ideal es que él descansara y que no hubiese ido al Final Four y Copa Oro, para poder descansarlo en algún momento y prepararlo de manera general y de pretemporada me refiero, pero bueno, así no fue, acarrea todo este trajín y a pesar de los cuidados de la carga como tal, tuvo una sobrecarga pero ya está en óptimas condiciones. A Bryan no se le dosifica, a él se le cuida por lo que significa para la selección y La Liga», afirmó Juan Carlos Herrera.

Suárez dará la convocatoria de La Sele el próximo viernes 27 de agosto y el nombre de Ruiz estaría presente, que vería acción el miércoles en el duelo ante Grecia.