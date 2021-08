Redacción – La gran calidad de Celso Borges en la pasada Copa Oro fue premiada por la Concacaf, que lo incluyó en el once ideal del torneo del área.

Borges es el único jugador costarricense que figura en esta alineación de lujo, lo cuál habla bien del talento del futbolista de 33 años.

Incluso, Celso es el único jugador centroamericano en este equipo del certamen regional, donde hay futbolistas de México, USA, Catar, Canadá y Jamaica.

Al costarricense se le vio dándolo todo en la Copa Oro con La Sele, donde marcó dos goles ante Guadalupe y Surinam, donde fue punto alto en el esquema de Suárez.

Actualmente está a la espera de resolver su futuro, luego de que Deportivo La Coruña anunciara que rescindiría algunos contratos por crisis económica que viven.

Por lo que, las próximas semanas serán vitales para conocer donde jugará el mediocampista costarricense, que es uno de los grandes referentes patrios.

Recientemente, fue vinculado con la órbita de Liga Deportiva Alajuelense, pero el mismo Agustín Lleida desmintió que tenga en su carpeta al mediocampista, que hace unos días atrás visitó las instalaciones del CAR rojinegro.

Este es el @ScotiabankFC XI ideal de la #CopaOro21! 🏆 ¡Felicitaciones a todos! 👏

