Los erizos suman dos puntos en el certamen

Redacción – El entrenador argentino de Alajuelense, Andrés Carevic, pide no hacer un «drama bárbaro» por irregular inicio de torneo del León, que ha sumado dos empates en misma cantidad de partidos disputados.

Los manudos han dejado dudas en el arranque del certamen, ya que ante San Carlos y Sporting FC no pudieron cosechar victoria, tras un 2-2 y un 3-3 respectivamente.

Esos resultados tienen disgustado al liguismo, pero especialmente preocupado al timonel erizo, que espera que su equipo mejore de cara a los próximos juegos.

Aunque la afición ha crucificado al entrenador argentino por su falta de lectura de juego, Carevic cree que los cinco goles que han recibido no es por eso, sino que es por la táctica fija en su mayoría, debido que considera que están muy mal en ese aspecto.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y le mandó un mensaje a la afición del Equipo de su Gente, con el fin de que no hagan un «drama» bárbaro.

«Siento que no es de lectura de juego, si te meten cuatro goles de táctica fija creo que no es de lectura de juego, creo que son desatenciones que hemos tenido, pero bueno es el arranque. El torneo que salimos campeones ganamos en la primera fecha y perdimos en la segunda con Guadalupe, por eso no hay que hacer un drama bárbaro, sino que hay que ocuparse para seguir trabajando y sabemos que podemos mejorar», dijo Carevic.

El León cambiará por unos días el chip del campeonato, con el fin de enfocarse en la Supercopa que disputarán ante Deportivo Saprissa el miércoles 4 de agosto a las 8:00 pm en el Estadio Nacional.