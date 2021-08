Carevic defiende proyecto de La Liga del futuro

Redacción – Muchas personas han cuestionado el proyecto de «La Liga del futuro», por lo que Andrés Carevic sale en defensa del mismo y dice que Alajuelense es el club de al región centroamericana que más chance da a los jugadores jóvenes.

Carevic deja claro que la gestión del León con sus cachorros no es contradictoria, debido que siempre le han dado oportunidad a los nuevos valores de la cantera.

Incluso, el argentino reveló que en el pasado Clausura 2021 contabilizaron un total de 7 mil 150 minutos, lo cuál habla que el proyecto erizo va por buen camino.

Brandon Aguilera, Aarón Suárez, Fernán Faerrón, Alexis Gamboa, Ian Lawrence, Carlos Mora y entre otros más recibieron oportunidad el torneo pasado. Incluso, muchos actualmente cuentan con sus responsabilidades y cada día mejoran más.

El método de trabajo en el León con respecto a sus jóvenes es el adecuado para el sudamericano, que deja claro que no quiere que se pierdan los talentos rojinegros, por los que prefiere llevarlos paso a paso, con el fin de no quemarlos ni mucho menos.

Las críticas en su gran mayoría han venido, debido que en Alajuelense hay veteranos como Pipo González, Bryan Ruiz, Daniel Arreola y José Miguel Cubero, que no han mostrado su mejor versión, por lo que muchos cuestionan proceso erizo.

Es por ello, que Carevic aprovechó para mandarle un mensaje a sus críticos y les pidió ir a ver las estadísticas para que se den cuenta que La Liga es el club de Centroamérica que más oportunidad le da a sus promesas.

«Yo no creo que sea contradictorio lo que se está haciendo acá y para que un chico se desarrolle debe tener un proceso, porque a lo mejor pongo a un chico y que tres partidos mal, ¿Qué vamos hacer con ese chico?.

Ya he trabajado de esa manera y se han perdido muchos talentos por jugar y jugar, pero no le salen las cosas. ¿Pero que se hace con ese chico? Acá hay que sacar resultados también y entonces no se puede esperar al joven, entonces los procesos se llevan acompañados de gente de jerarquía.

Si dicen que lo jóvenes no tienen oportunidad pueden fijarse en el torneo pasado y los minutos de los jugadores menores que sumó La Liga. Los cuáles fueron un total de 7 mil 150 minutos, acá llevamos dos fechas y porque no juega un «pibe» están diciendo que es contradictorio, entonces primero hay que ver la estadística.

Fuimos el primer equipo en toda Centroamérica que sumó más minutos en jugadores menores, eso quiere decir que el proceso va por buen camino. Esto es un proceso y vamos llevando bien, cada día los chicos están mejor y hoy es una realidad, tienen responsabilidades y eso era lo que queríamos», afirmó Carevic.

Los manudos buscarán seguir dándole chance a sus nuevos valores, que junto con hombres de jerarquía tienen la misión de llevar por buen camino al León, que en las primeras dos jornadas suman dos empates ante San Carlos y Sporting.