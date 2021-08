Cisneros nació en Lima, Perú

Redacción – La reconocida periodista, Pilar Cisneros, aclaró a los ticos que le preguntan porque no va ser candidata para las próximas elecciones presidenciales, ya que no puede serlo, debido que nació en Perú y no en Costa Rica.

Cisneros Gallo sorprendió al pueblo tico este 30 de agosto, cuando aceptó postularse como candidata a diputada por el Partido Progreso Social Democrático liderado por Rodrigo Chaves, ex-ministro de Hacienda.

Tras declinar en dos ocasiones, decidió comprometerse con la política como cabeza de la papeleta por la provincia de San José. El compromiso de Pilar Cisneros y de toda la fracción legislativa, será trabajar titánicamente para erradicar la corrupción.

Luego de este anuncio, que se hizo viral en redes sociales muchos costarricenses le han pedido que sea presidenta y no congresista, a lo que la comunicadora expresó que no puede ser, debido a estatutos de la constitución política tica.

Su idea es hacer bien las cosas en la Asamblea Legislativa en caso de ser elegida. Incluso, señala que el actual congreso ha hecho una notable labor pese todo lo sucedido.

La experiodista de Teletica tiene 67 años y nació en Lima, Perú. Ante esto, aprovechó una charla con Telediario de Canal 8 para reconocer sin problemas, que si puediera no se sentiría capaz de ser presidenta de Costa Rica.

«Yo no puedo ser presidenta, yo no nací en este país y la constitución dice que para ser presidente hay que haber nacido en este país o haber papá o mamá ligados a Costa Rica, pero mis padres y yo venimos de Perú, por eso no se puede.

En todo caso debo reconocer que no me sentiría capaz, yo no creo tener los conocimientos suficientes para poder gobernar este país, sinceramente lo digo y hay que ser humilde, el césar lo que es del césar y aquí hay una definición de periodista, que es aquel que tiene un océano de conocimiento y un centímetro de profundidad, yo creo que yo calzo en eso, con un centímetro de profundidad no se puede gobernar un país como este, pero gracias a toda la gente por los buenos deseos», afirmó Cisneros a Multimedios.

Sin dudas, que la presencia de Cisneros en el partido liderado por Rodrigo Chaves hace que muchos ticos ya tengan en mente votar en febrero por la comunicadora, gracias a su basta experiencia y labor envidiable expresando la verdad en la prensa.