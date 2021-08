Sí es permitido transportar bicicletas por medio de racks

Multa puede ser por obstruir la visibilidad, tapar la placa o sobresalirse de las dimensiones del carro

Redacción – Si usted es ciclista o acostumbra transportar una bicicleta en su vehículo, mejor tome en consideración algunos aspectos de la Ley de Tránsito para cumplirla y evitarse una multa innecesaria.

Durante el fin de semana se viralizó el caso de un conductor multado por un oficial de tránsito al transportar varias bicicletas en un rack. Pese a que al inicio se generaron críticas al respecto, se aclaró que la multa fue por obstruir la visibilidad que debe tener la placa y por la posición de las bicicletas.

El director de la Escuela de Policía de Tránsito, Óscar Araya, explicó a AMPrensa.com que sí se permite el transporte de bicicletas por medio de racks y cada conductor debe escoger el dispositivo que más le convenga, siempre y cuando no interfiera con diferentes aspectos que se mencionarán a continuación.

Los tres tipos de rack más comunes son:

Rack de techo Rack de barra Rack de cajuela

«Debe acomodar el rack en el vehículo de manera tal que, al acomodar la bicicleta, no sobresalga de los costados del vehículo para no poner en peligro a las personas que estén alrededor. Una referencia que puede utilizar el conductor para usar los racks es que los vehículos tienen su espejo retrovisor. Que el rack no sobrepase el ancho del espejo. O sea, si al costado del vehículo, el espejo tiene 10 centímetros de grosor, del costado lo más que puede sobresalir la bicicleta son 10 centímetros», explicó Araya.

Recomienda además que, el manubrio y otras partes de la bicicleta, no queden expuestas para evitar daños en la vía.

Agrega que, en algunos casos, las personas acomodan mal las bicicletas porque transportan varias en el mismo vehículo y alguna de ellas sobresale del límite en los costados, lo que el oficial de tránsito puede interpretar como una violación al artículo 122 de la Ley de Tránsito.

«En la medida de lo posible, hay que evitar que las placas se obstruyan, porque el objetivo de las placas es identificar el vehículo en alguna situación de emergencia. Eso es lo ideal», indicó.

Incluso destaca que existen dispositivos en el mercado que permiten colocar las llantas de la bicicleta y garantizar una posición adecuada sin obstruir la visibilidad por el retrovisor central.

¿Cuál es la mejor forma de transportar bicicletas?

Araya recomienda, basado en su experiencia, transportar las bicicletas en la parte del techo del vehículo.

Ese tipo de rack evita que se obstruya la visibilidad y, además, que se tape la placa del carro. Además, las posibilidades de que cause algún daño a otro vehículo o peatón, son más bajas.

Así que, si planea sacar su bicicleta para ejercitarse y entretenerse, recuerde que no debe sobrepasar a los espejos retrovisores laterales y acomodarla muy bien bien para ahorrarse los ₡110 mil del monto de la boleta.