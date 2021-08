Redacción – Con Keylor Navas y Lionel Messi a la cabeza, París Saint Germain queda en un complicado Grupo A en la UEFA Champions League 2021/22.

Los galácticos del PSG tendrán que lidiar con un difícil sector, que los exigirá al máximo a lo largo de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del orbe.

PSG parte como gran favorito para llenarse de gloria en la temporada, debido a los fichajes de Wijnaldum​, Achraf Hakimi, «Gigi» Donnarumma, Sergio Ramos y Lionel Messi, que por primera ocasión jugará Champions con una camiseta diferente al FC Barcelona.

Sin dudas, que estos fichajes hablan bien del poderío del conjunto de la capital francesa, que medirá fuerzas contra los siguientes clubes:

Este grupo es de los más complicados de la Champions, ya que tendrá frente a frente a los dos equipos que tienen como dueños a jeque árabes, tal y como lo es el City junto con el PSG.

Dicho enfrentamiento también podría ver frente a frente a Messi vs Cristiano Ronaldo, que al parecer podría ser anunciado como nuevo jugador de los citizens.

En el resto de los grupos llama la atención el sector B, que cuenta con el Atlético de Madrid, Liverpool, FC Porto y AC Milán.

Además, el grupo E verá frente a frente al Barcelona vs Bayern Múnich, que también comparte sector con el Benfica de Portugal y Dinamo de Kiev de Ucrania.

Por su parte, Chelsea FC, vigente campeón, quedó emparejado en el Grupo H con la Juventus de Italia, Zenit de Rusia y Malmo de Suecia.

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021