Se convirtió en el futbolista más joven en debutar con la nacional

Redacción- Con tan solo 17 años de edad, Jewison Bennette levantó la mano para ser tomado en cuenta de manera regular con La Sele.

Así lo demostró la noche de ayer sábado en el amistoso que tuvo la Tricolor frente al cuadro de El Salvador.

Juego que se realizó en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y que cerró con marcador de 0-0.

Mismo en el que no estuvieron presentes algunas figuras de los dos representativos, puesto que los legionarios no se pudieron hacer presentes por no tratarse de una fecha FIFA.

Situación que le permitió al juvenil del Herediano tener el voto de confianza por parte de Luis Fernando Suárez, quien decidió colocarlo en la alineación estelar.

Oportunidad que Bennette aprovechó al máximo luciendo su gran fútbol con el que mete presión para estar en la eliminatoria mundialista.

Debido a que el extremo del Team mostró su capacidad de encarar a los rivales y desbordar con su velocidad.

Por lo que terminó ganandose la atención de los aficionados, aunque el rendimiento colectivo de La Sele quedó en deuda.

Costa rica debutará en la octagonal final de la Concacaf el próximo jueves 2 de setiembre como visitantes ante el combinado de Panamá.

Duelo que se encuentra muy cercano, por lo que en los próximos días se espera que el timonel colombiano de a conocer la lista definitiva de convocados.

Seleccionados con los que deberá hacerle frente al partido ante los canaleros, tres días después contra México y cerrar la seguidilla de juegos en setiembre frente a Jamaica, estos últimos dos encuentros serán en el Estadio Nacional.