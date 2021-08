Redacción– ¡Conmovedor! Abuelito de 80 años paga cirugía a un doctor con dos gallinas y se hace viral en redes sociales.

El doctor Álvaro Ramallo Zamora, un urólogo que ejerce en Tarija, cerca de la frontera entre Bolivia y Argentina, reveló que un paciente de 80 años le pagó con dos gallinas una cirugía.

LEA TAMBIEN: Keyla Sánchez sobre exnovia de Carlos Hernández: «No era tan agraciada»

La acción se realizó a raíz de una cirugía de próstata que debía hacerle.

Según CNN en Español, el doctor reconoció que «me embargó la emoción. Se me cayeron las lágrimas de ver esta nobleza. Hace años que no veía algo así… me transportó a mi pasado y me hizo recordar a mi padre».

El médico decidió fotografiarse junto al paciente, para poder inmortalizar el momento y darlo a conocer en redes sociales.

La curiosa situación quedó al descubierto el pasado 24 de julio, cuando relató a través de Facebook que hace 11 años había muerto su padre.

«Me recordó cómo hace 40 años en Tarjija había pacientes que te pagaban con gallinas o huevitos o el famoso trueque», dijo.