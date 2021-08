Redacción- Circulan en redes sociales desgarradoras imágenes de afganos que entregan a sus hijos para que los saquen del país.

Entre la multitud de personas que se acumulan a las afueras del aeropuerto de Kabul, en un intento por escapar de Afganistán.

LEA TAMBIEN: Bryan Ganoza pasa momentos difíciles con su hija tras complicaciones de salud

En algunos videos e imágenes que circulan en redes se observa una pequeña niña es levantada por encima del alto muro perimetral para ser entregada a soldados estadounidenses.

Son varios los padres y madres que se dispusieron a entregar a sus hijos al personal militar para protegerlos de la crisis que atraviesa el país.

en las imágenes difundidas también aparecen involucrados integrantes de las tropas británicas, a quienes las familias piden ayuda.

Sin embargo, el secretario de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ya advirtió que no es posible sacar de Afganistán a menores no acompañados.

«No podemos tomar a un menor por nuestra cuenta. Se llevaron a la niña porque también se llevarán a la familia. Es muy, muy difícil para esos soldados, como muestran las imágenes, lidiar con algunas personas desesperadas, muchas de las cuales solo quieren salir del país», explicó el funcionario.

Afghani passes their kids in Kabul airport to escape Taliban#Afganisthan #Taliban #Kabul #AfganistanWomen pic.twitter.com/AbcQRCfxx3

— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) August 19, 2021