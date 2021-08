Se perfila para ser el mejor cancerbero del mundo en los próximos años

Redacción- Gianluigi Donnarumma dejó en claro que su objetivo al firmar con el París Saint-Germain es adueñarse del puesto como arquero titular.

Con lo que terminaría enviando al banquillo al costarricense Keylor Navas, quien vuelve a tener una fuerte competencia en el fútbol europeo.

Debido a que en el pasado tuvo que ver cómo el Real Madrid firmaba al cancerbero de Bélgica Thibaut Courtois.

Historia que ahora se repite con la joven estrella italiana, que busca deslumbrar con su talento en la portería del PSG.

«He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar».

«Es una decisión que debemos tomar como con otros jugadores en una plantilla de 27 o 28 jugadores. Solo podrá jugar un portero en cada partido, por lo que la decisión de quién juega será tomada en cada partido en beneficio del grupo», mencionó el arquero de la selección azzurra para Canal +.

Donnarumma también afirmó que la competencia con el arquero nacional es muy buena, favorece al crecimiento de los dos.

Dejando en claro que esto no afecta la salud del camerino parisino, que tiene una colección de estrellas con el objetivo de obtener la primera Champions League de su historia.

«La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho».

«Una muy buena persona. Nos hemos saludado y somos amigos, así que no hay ningún problema», sentenció el italiano.

Keylor Navas ha sido el portero estelar de los franceses en el arranque de la temporada de la Ligue 1.

Pero el debut de Donnarumma podría estar cerca, ya que se cree que el caso de Lionel Messi estará haciendo su debut el próximo domingo ante el Reims.