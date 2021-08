Manudos buscará hincar a su más odiado rival

Redacción – El León se monta en la «Yiyoneta» y buscará comerse al Monstruo en el Clásico Nacional, que se realizará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

La «Yiyoneta» es el vehículo es el que se han montado muchos aficionados a La Liga, con el fin de mostrarle su apoyo incondicional al entrenador de 47 años.

En las diferentes redes sociales, fanáticos erizos han hecho eco de la «Yiyoneta», que es una idea para apoyar de principio a fin a Luis Antonio. Incluso, muchos dicen que el vehículo está bien aceitado, gracias a las tres victorias al hilo en las últimas fechas.

Aún están a tiempo para montarse a la Yiyoneta. Bienvenidos ❤️🖤 pic.twitter.com/CxResCP2Mz — Yiyoneta (@Yiyonetadela31) August 10, 2021

Herediano, Guanacasteca y Grecia han víctimas del León, que llega a Tibás con la intensión de sacar la tarea y así aumentar el buen momento que viven en el torneo.

Alajuelense buscará dar la campanada en la visita al más enconado rival, por lo que el mismo Luis Antonio Marín afirma que está viviendo con pasión su debut como entrenador en los Clásico y espera ganar.

«Lo estoy viviendo con mucha pasión, muy motivado y muy contento, con la ilusión y la esperanza de poder hacer un excelente partido y que como siempre podamos ganar, ahora espero empezar con el pie derecho y que podamos ganar en el debut mío como entrenador en los Clásicos Nacionales.

Siempre he sido una persona que me enfoco en mi trabajo, no me gusta hablar más. Yo trato de trabajar y el trabajo habla por mí, es parte de mi filosofía más allá de hablar, creo que es lo que siempre he sido y que la gente vaya teniendo más credibilidad en mí, con el trabajo que vaya a realizar. Sentimos que la gente poco a poco me va dando más credibilidad y ojalá tengamos un apoyo mayor», afirmó Marín.

Los manudos saldrá con su mejor alineación para ir en busca del triunfo en el Clásico Nacional, que se realizará a partir de las 8:00 pm en La Cueva.