Elías Aguilar sigue en el olvido y Suárez aclara por que no lo convocó a La Sele

Elías Aguilar apuntaba a tener un lugar en la lista

Redacción- Pese a sobresalir en el fútbol de Corea, Elías Aguilar no logra conquistar los técnicos del conjunto patrio y sigue olvidado por La Sele.

El volante costarricense de 29 años no logró convencer al estratega de La Sele para ser tomado en cuenta en la lista para iniciar el camino rumbo al mundial de Catar 2022.

Durante los últimos días Aguilar se volvió tema de conversación entre los aficionados pues vive un gran momento en el fútbol de Corea donde incluso se ha convertido en unos de los goleadores de su equipo.

Por lo que para muchos fue una sorpresa no ver el nombre del ex herediano en la convocatoria fue un gran asombro para muchos, pero el técnico dejó en claro que son decisiones técnicas y que no todos pueden estar en la lista.

Elías ha logrado registrar 5 goles y 5 asistencias a lo largo de 1709 minutos en 23 partidos disputados en la temporada, lo cual lo hacía soñar con un campo en La Sele cuando visitara a Panamá y recibiera en el Estadio Nacional a México y Jamaica.

«Es una decisión técnico y básicamente técnica, sino no llamaría a Jonathan Moya que es la misma situación en Corea del Sur», afirmó Luis Fernando Suárez.