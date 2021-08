Redacción. Los integrantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) evidenciaron su preocupación por el futuro legislativo de la Ley de Empleo Público, luego que la Sala Constitucional señalara una serie de vicios de constitucionalidad, no obstante, se espera que una vez se conozcan los considerandos el

proyecto se reformule y se apruebe en el Plenario.

La Uccaep presentó junto con organizaciones sociales, alternativas viables para evitar que la iniciativa tuviese inconstitucionalidades, sin embargo, muchas no fueron aprobadas debido a la falta de escucha del Gobierno y ante la poca capacidad de negociación y búsqueda de consensos que permitieran fortalecer una reforma necesaria para ordenar las

remuneraciones a los servidores públicos y profundizar en los cambios que requiere el aparato estatal.

“La Unión de Cámaras propuso varias iniciativas para blindar la iniciativa ante la consulta que se realizó ante la Sala Constitucional, sin embargo, muchas de nuestras propuestas no fueron escuchadas y hasta se aseguró que se ponía en riesgo el proyecto. Esperamos que los señalamientos se corrijan rápidamente y tengamos pronto una ley de empleo público que tanto ocupa el país”, precisó José Álvaro Jenkins, presidente de la Uccaep.

Uno de los principales vicios de fondo que presenta el proyecto es sobre la rectoría del Mideplan. En este sentido, la Uccaep fue clara y propuso evitar posibles conflictos con la autonomía de las diferentes entidades con el fin de sortear problemas jurídicos de fondo. Sin embargo, ahora se tendrá que analizar este tema con base en los considerandos que señale la Sala Constitucional, para hacer una evaluación más detallada y solventar el

proyecto.

Por otra parte, se debe resaltar que los magistrados avalaron la implementación de un salario global con un monto único para los actuales y futuros servidores públicos, el tope a los salarios en las universidades y las regulaciones a las convenciones colectivas.