La conocida presentadora Keyla Sánchez manifestó en el nuevo podcast que tiene junto a Natalia Rodríguez que «era lo más feo del mundo».

La declaración fue realizada cuándo estaban conversando sobre las cosas que se arrepienten en sus vidas.

«Hablando de parejas, yo me arrepiento de mi primer novio por feo. Que juepucha más re-feo», dijo Sánchez.

Entre risas Keyla dijo: «Vea gente, yo no lo cuento. Se los juro, pero yo no se que era la cosa. A mi dejaron tener novio a los 15 años y seguro me busqué el primer novio más re-feo».

«Yo era bien fea, yo era lo más feo del mundo y todas mis compañeras eran las populares y eran escogidas para presidentas de un partido. Ellas bailaban y yo las grababa por fea», dijo la presentadora.

Natalia agregó: «para que vean que el bullying existía hace mucho».

«Yo era tan fea que no me fijaba en el popular del cole, entonces yo me busqué el más feo», dijo Sánchez.