Bustos Golobio está muy feliz por haber fichado con ADG

Redacción – Para el volante nacional, Juan Bustos Golobio, considera como una experiencia extraordinaria poder defender los colores del equipo que representa a su amada provincia en la primera división, Guanacasteca.

Golobio se siente orgullo de ser nativo de la tierra de las bombas y retahílas, ya que es originario de la localidad de Cartagena de Santa Cruz, donde recientemente abrió una carnicería llamada «La Costeña».

En su pueblo natal está muy feliz y desde hace unas semanas vive ahí, tras dejar San José, donde residió por más de 10 años. Por ello, la llegada a la ADG tiene muy contento al ex-jugador del Saprissa.

Lea también: Marín quiere rescatar a un Ian Smith que no está bien anímica y mentalmente en La Liga

Esta incorporación al equipo con sede en el Estadio Chorotega tiene ilusionado al volante de 29 años, que firmó por todo el Apertura 2021, por lo que espera aportar mucho en el conjunto que volvió a primera tras 17 años de espera.

Juan Bustos Golobio está muy feliz por su llegada a Guanacasteca, donde espera seguir aprendiendo y así poder ayudar al cuadro comandado por Minor Díaz.

«Es algo que solo los guanacastecos sabemos, es algo que llevamos en la sangre y con mucha ilusión, siempre tuve esa idea y hoy Dios me la pone en el camino, contento de estar acá en mi pueblo, con mi familia y con todos, ahora acá en Guanacasteca va ser muy bonito, va ser una experiencia extraordinaria.

Donde no va ser solo experiencia, sino que va ser también un aprendizaje también, donde hay que aportar y dar lo mejor al equipo, que es lo más que quiero. Cuando uno tiene esa «espinita» y creció en el mundo del fútbol, siempre está anuente y siempre quiere jugar, uno no puede escoger el destino, no con una «espinita» sino con mucha ilusión de aportar y dar lo mejor, ganarme la confianza de todos», afirmó Juan Bustos Golobio.

En su currículo, Golobio cuenta con seis títulos nacionales, de los cuáles cinco fueron con Saprissa y uno con Herediano. Además, pasó por Sporting FC, San Carlos y Cartaginés.