Redacción – Tras un largo período frente a cámaras y detrás de las investigaciones noticiosas, el periodista Greivin Moya se despide de la que fue su casa por más de 30 años, Telenoticias, para iniciar una nueva etapa.

Largos años de exitosas investigaciones sobre casos de corrupción, hoy quedan atrás. Esta nueva faceta toma por sorpresa a muchos y trae esperanza a otros, pues el comunicador de 61 años lanzará como candidato para las Elecciones Presidenciales 2022.

«Por lo menos, por un tiempo, ya no van a haber más reportajes míos. (…) Yo he decidido jubilarme y buscar otros proyectos, pero no con el periodismo. Yo me voy mañana (viernes). Vieras que yo he tenido intensión de involucrarme en la política (…) y en un sentido sano. Yo no tengo egos, ni ansias de poder, sino lo que tengo es ganas de ayudar», expresó Moya en el programa 7 Días Radio este 12 de agosto.

Asegura que busca devolverle la confianza a los costarricenses en pro del bienestar del país, en busca de un espacio en la política electoral.

Además, fue muy contundente al responder que tiene intenciones de ser Presidente de la República.

Aunque aún no ha indicado los detalles, Moya publicó en redes sociales que, este próximo sábado 14 de agosto a las 4:00 de la tarde, dará un importante mensaje a la ciudadanía.