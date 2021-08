Varias federaciones deportivas le exigieron disculpas a Chacón

Redacción – El judoca costarricense, Ian Ignacio Sancho, dice estar decepcionado del triatleta nacional, Leonardo Chacón, debido que le faltó el respeto a los atletas nacionales que se esfuerzan al máximo para representar y dejar en alto al país.

Chacón realizó hace unos días una polémica publicación en sus redes sociales, donde asegurar que en el Costa Rica hay un sistema deportivo inexistente, el cuál ha perjudicado a muchos deportistas ticos a lo largo de la historia.

Incluso, el oriundo de Liberia afirmó que en el Comité Olímpico Nacional se reparte las becas a dedo, sin objetividad por resultados y proyección de clasificación. Además, afirmó que se salió del ciclo olímpico desmotivado de luchar contra el sistema.

Ese posteo de Chacón no le cayó nada bien en el judoca tico de la categoría de -66 kilos, que representó al país en las pasadas olimpiadas de Tokio 2020.

Sancho venció a un peleador de Albania en su primer combate y en la segunda ronda cayó ante un rival de Corea del Sur, que es de los mejores del planeta. Pese que no pudo trascender más, el nacional quedó en el noveno lugar en su disciplina.

Esa gran labor en suelo japonés habla bien de la calidad de Ian, que en una charla con AMPrensa.com dejó saber que veía con mucho respeto a Chacón, pero con esta última publicación hizo que perdiera todo su respeto.

Para el judoca costarricense que reside en Hiratsuka, Japón, donde estudia para ser profesional en su deporte, afirma que no le gustó lo dicho por el triatleta, ya que habló de atletas que señalan a dedo y que son becados, pero no dijo nombres en su posteo.

Ian Ignacio fue más allá y señala que Leonardo ataca al Comité Olímpico, pero a su parecer le pone responsabilidades que no son de la actual administración.

«(Respira profundo) Leonardo Chacón para mí siempre ha sido un ejemplo desde pequeño y yo recuerdo que Leo siempre ha estado en la élite, la verdad es que ha sido un ejemplo, no solo de atleta, sino que como persona y me gustan mucho las publicaciones todas filosóficas y bien escritas.

Pero con esta última publicación que hizo, sino no me gustó porque me pareció que atacó a los atletas, eso la verdad que me decepcionó un poco cuando se habló de atletas que se señalan a dedo y que son becados, siento que cuando vamos hacer un tipo de afirmación o declaración de esto, deberíamos de decir nombres, porque sino lo que hace es desinformar a la gente con el ánimo de que nos agarremos entre nosotros nada más.

Siento que por ese lado se puedo haber dicho distinta la cosa, también ataca al Comité Olímpico y le pone responsabilidades que no son de este, como por ejemplo que la piscina de Liberia este cerrada. Eso no le toca al Comité Olímpico Nacional, eso le toca a los comités cantonales y de ahí, que yo haga un llamado a la Municipalidad de Alajuela para que se haga un cambio en el Comité Cantonal de CODEA», afirmó Ian Sancho en una conversación a AMPrensa.com.

El país llevó a Tokio 2020 un total de 13 atletas, de los cuáles Brisa Hennessy en Surf femenino y Kenneth Tencio en BMX FreeStyle le dieron un diploma olímpico a Costa Rica por quedar entre los mejores ocho deportistas de su disciplina.