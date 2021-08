MOPT pide reubicar postes y tendido eléctrico

Redacción – La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), asegura que no son responsables de los retrasos que se han presentado en las obras de los pasos a desnivel en Taras y La Lima.

Las declaraciones las brindan luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asegurara que buscan un acuerdo con JASEC para poder continuar con la construcción, debido a que sufrió una desaceleración porque requieren reubicar los postes y el tendido eléctrico de la zona, según el MOPT.

El viceministro de Infraestructura, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Tomás Figueroa Malavassi, asegura que la intención es lograr una relocalización, al menos temporal, de esos postes y cableados.

LEA TAMBIÉN: MOPT busca acuerdo con JASEC para continuar con los pasos a desnivel en Taras y La Lima

«En el primer semestre del 2020, (…) se advirtió que los diseños presentados no cumplían con los lineamientos constructivos de la institución. (…) A la fecha, el proyecto no cuenta con un diseño eléctrico completo y actualizado que atienda las necesidades futuras. JASEC está a la espera de contar con la presentación de los nuevos diseños y por ello no tiene ningún pendiente con el proyecto», informó la Junta en un comunicado oficial.

La cartera requiere intervenir la carretera, ampliarla y redireccionar el tránsito para cuando inicie la construcción en los extremos de la carretera.