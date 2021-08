Hadden dejó dudas en su estancia por la Tricolor

Redacción – El volante del Monstruo, Jaylon Hadden, confía en su calidad y espera estar en la convocatoria del entrenador Luis Fernando Suárez para el inicio de la octagonal de La Sele rumbo al Mundial de Catar 2022.

Hadden se mostró muy contento por haber visto acción en el fogueo de La Sele ante El Salvador, donde ingresó al minuto 62 y disputó un total a 28 minutos.

A lo largo de su estancia en la cancha, el mediocampista de 23 años dejó muchas dudas, ya que su desempeño no fue el esperado en un amargo 0-0 patrio en USA.

Pese a la gran cantidad de críticas de la afición, Hadden afirma que ese llamado se dio como una recompensa a su gran rendimiento con el Saprissa, donde ya registra 352 minutos en seis partidos.

En su estancia con la Tricolor, Hadden reveló que los hombres de rodaje como Bryan Oviedo y Pipo González aconsejaron a los jóvenes para que cumplieran en cancha.

Jaylon Hadden afirma que dará algo más en la cancha para poder ser considerado en la octagonal de la Concacaf, donde La Sele buscará sellar boleto a Catar 2022.

«El llamado es recompensa al esfuerzo que he venido haciendo, pero no puede quedar ahí, siento que debo dar algo más para tratar de que el profe me vuelva a dar la oportunidad de volver a la selección y representar al país. El grupo es bastante sano y habían jugadores experimentados que nos ayudaron a tener mucha paz, estar listos todos para poder enfrentar los minutos que nos diera el profe y siento que eso fue la clave, del porque todos nos vimos bien pese al resultado, que no fue lo que todos queríamos, siento que los compañeros lo hicieron de la mejor manera», afirmó Hadden.

Suárez dará la convocatoria de La Sele este próximo viernes 27 de agosto, donde figurarán nombres como Manfred Ugalde, Keylor Navas y Óscar Duarte.