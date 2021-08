Biden ha sido muy criticado por autoridades mundiales

Redacción – El mandatario demócrata, Joe Biden, defiende retirada de las tropas del ejército de Estados Unidos de Afganistán en medio de la crisis que se vive en esta nación asiática tras la toma del poder de parte de los talibanes.

Biden dio su versión por la decisión de retirar las fuerzas norteamericanas y aclaró que el objetivo de Estados Unidos en el país asiático nunca fue el de construir una nación sino el de acabar con la amenaza de Al Qaeda.

Para Biden estos eventos como los que se dan en suelo afgano, son prueba de que ninguna presencia militar en dicho país marcara la diferencia, por lo que afirmó que no engañará diciendo que más en Afganistán generará algo distinto.

Incluso, dejó claro que los eventos que permitieron que los talibanes tomarán la capital de Kabul y las organizaciones gubernamentales se dieron más rápido de lo anticipado, ya que USA tenía 20 años de presencia de una coalición.

Este pasado 15 de agosto, los talibanes declararon la victoria después de Ashraf Ghani, presidente de Afganistán huyera del país y a la postre su gobierno colapsara.

Los ciudadanos afganos han dejado imágenes que le han dado la vuelta al mundo, como las que se han dado en el Aeropuerto de Kaboul, donde el caos ha imperado debido que muchos intentan salir a como de lugar, ya que temen por su vida.

Joe Biden enfrenta una intensa reacción política, pero dejó claro que la idea de USA con la presencia de su ejército siempre ha sido prevenir un ataque terrorista.

«Siempre le prometí al pueblo estadounidense que sería sincero con ustedes. La verdad es que esto se desarrolló más rápido de lo que habíamos anticipado. Les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro.

Si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de EEUU no pueden hacer la diferencia. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas.

Nunca se suponía que la misión en Afganistán fuera construir una nación. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en la patria estadounidense», dijo Biden.

Todos los medios estadounidenses, incluidos los que habían saludado con alivio su elección en noviembre pasado, hablan de “desastre” (CNN), o de un Biden “a la defensiva” (Washington Post).

Frente a esta ola de críticas nunca vista desde las elecciones, la Casa Blanca de Biden, esa máquina bien engrasada, parece paralizada.