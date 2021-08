Sanción es por 30 días y también incluye a otros funcionarios municipales

Municipalidad pagó ₡253 millones a empresa de parquímetros en el 2018

Redacción – El alcalde de San José, Johnny Araya, dejará de percibir su salario durante 30 días por una suspensión ordenada por la Contraloría General de la República (CGR) tras considerarlo responsable de realizar pagos irregulares a una empresa de parquímetros que hacía labores en la capital en el 2018.

El periódico Semanario Universidad dio a conocer la sanción tras informar que Araya efectuó, desde la municipalidad, el pago irregular a la compañía Setex Aparki, para un monto mayor a ₡253 millones, en la ejecución de la licitación pública No. 2011LN-00004-99999 del proyecto «Modernización del sistema para el control de estacionamiento en la vía pública del cantón central de San José».

AM Prensa solicitó detalles del caso, pero la División Jurídica de la Contraloría General de la República informó que «la resolución dictada ayer en este caso no se encuentra en firme y se encuentra en etapa recursiva. No nos podemos referir al respecto en razón de lo indicado».

Trascendió también que esa empresa reportó un «desbalance financiero» sobre datos de ocupación de los sitios de parqueo de entre 60-70%, que se indicaba -en primera instancia- en el cartel de licitación publicado en el diario oficial La Gaceta el 30 de enero de 2012.

Para marzo del mismo año, la información fue corregida en una nueva publicación con un estimado de ocupación del 13%.

La denuncia la realizó, en el 2019, el regidor Diego Miranda en conjunto con el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

«Hace 2 años presentamos junto a José María Villalta una extensa investigación que realizamos en mi despacho por el caso de los parquímetros en San José, adjudicados a una empresa española incumpliendo una gran cantidad de aspectos técnicos, jurídicos e incluso éticos. Hoy se ordena sancionar al alcalde Johnny Araya, funcionarios administrativos y otros miembros del Concejo Municipal por estos hechos», escribió Miranda en sus redes sociales.

«La suspensión del cargo por un mes sin salario se queda corta. Un caso tan grave no puede quedar ahí. Se debe seguir investigando dónde fue a parar la plata y los jerarcas responsables deben reponer el daño a la Hacienda Pública con su patrimonio. Vamos a seguir luchando por eso», expresó el legislador Villalta vía Facebook.

Universidad también detalló que la compañía en cuestión hizo que el gobierno local aceptara modificar el contrato para subir el porcentaje de la comisión por cada hora de parqueo y recibir un 5% de lo recaudado por concepto de multas.

Además de Araya, fueron sancionados los funcionarios de la municipalidad Osman Rodríguez, Edgar Sandoval Montero, Mario Enrique Vargas y los integrantes del Concejo Municipal José Luis Vargas, Donald Leiva, Reina Isabel Acevedo, Luis Murillo, Wilber Hernández, Fernando Jiménez y Flor de María Zamora.