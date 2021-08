Gil salió satisfecho pero no contento con su labor

Redacción – El paratenista costarricense, José Pablo Gil, se despide de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con la frente en alto tras dar un sensacional partido.

Después de ser pospuesto durante dos ocasiones por el sofocante calor de 40 grados, Gil logró disputar el encuentro que tenía ante Abu Samah Borhan de Malasia y ambos no defraudaron con un partido muy disputado.

José Pablo se impuso en el primer set con cifras de 4-6, no obstante, cayó en los otros dos 6-3 y 6-2 y con ello se despide de Tokio.

«Estoy muy satisfecho de lo que hice, no salgo contento porque siempre quiero ganar, pero estoy a nivel muy grande, el mismo rival me lo dijo que he mejorado», afirmó Gil.

Gil cumplió el sueño de representar a Costa Rica en los Juegos Paralímpicos y contó con el apoyo del Equipo Interdisciplinario del Comité Olímpico.

Por otra parte, el 29 de agosto de agosto será el debut de Sherman Guity en los Juegos Paralímpicos. Además, Camila Haase regresa a escena para competir 100 metros dorso S9 el próximo 29 de agosto (6:23 a.m.).