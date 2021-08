Redacción-Un joven de la provincia de Misiones, Argentina, rescató a un pitbull que se encontraba en muy mal estado al interior de su domicilio, hecho que le podría traer consecuencias legales.

Gastón Sosa, reveló a través de su cuenta de Facebook que al lado del lugar donde trabaja hay una casa donde vive el perro de aproximadamente un año, el cual pudo apreciar que se encontraba amarrado y con falta de comida. Debido a ello, decidió grabar un video para denunciar el mal estado del animal.

Según relató Sosa, este se acercó varias veces hasta el domicilio para pedirle al dueño que le entregara el pitbull, pero este se negó, por lo que en varias ocasiones se acercó hasta la reja para darle alimento y agua. Lamentablemente la situación de maltrato continuaba.

«Hola gente le quería mostrar este perro esta sufriendo mucho es un pitbull pero su dueño lo tiene atado a su suerte yo le pedí para mi pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no quiere regalar y siempre cuando podemos le damos de comer y agua va a ser de mucha ayuda si me dan una mano para ayudarlo al perro, Desde ya muchas gracias», escribió en su perfil de facebook compartiendo las imágenes del can maltratado.

Tras las distintas muestras de apoyo que recibió en este caso, el joven decidió entrar a la casa y llevarse al pitbull llamado Kayser, aún sabiendo de que podría recibir reclamos por parte del propietario del inmueble que debía mantener de buena forma a su perro.

Sin embargo, unos días después de esta acción llegó la policía en compañía de un veterinario para revisar a la mascota.

Según relató el propio Gastón a medios locales, «La Policía vino a mi casa con el veterinario de la fuerza y me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y le dije que no tenía problema, que, si tengo que ir preso voy, igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien».

En tanto, los veterinarios le recetaron medicamentos para tratar algunas patologías e iniciar su recuperación nutricional. Del mismo modo el joven de 25 años dijo que «me dijeron que puede tener leishmaniasis, ahora hay que esperar los resultados y después comenzar con el tratamiento».

La historia de Kayser conmovió a las redes trasandinas,donde incluso Gastón recibió donaciones de alimentos y medicamentos por parte de muchos vecinos que se mostraron interesados en la recuperación del perro. Fuente 24horas.cl