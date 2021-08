Cordero firmó hasta el 2023 con el Monstruo

Redacción – Muchos morados tienen grandes expectativas con Julen Cordero, quién a sus 20 años afirma no sentir presión por ser hijo de una leyenda del Saprissa como lo es Víctor Cordero, que en sus días como jugador dejó su huella.

El hijo de este emblema del Monstruo volvió al equipo de sus amores, donde espera consolidarse de una vez por todas, ya que firmó con el club hasta el 2023.

Cordero debutó con Saprissa el 23 de noviembre del 2017 ante Santos de Guápiles y desde el 2018 estuvo en el Le Havre de la Ligue 2 Francia, donde estuvo en el segundo equipo de dicha institución.

Además, realizó recientemente pretemporada con el Royale Union Saint-Gilloise, club recién ascendido a la primera división de Bélgica. Sumando así rodaje en Europa.

Es por ello, que la ilusión del saprissismo con Julen es mucha, ya que se espera que el delantero saque a relucir todo lo aprendido en el viejo continente con los morados, por lo que muchos comparan al ariete con su padre, que es un emblema del club.

Julen Cordero dice que siempre ha vivido comparaciones con su padre desde niño, por lo que no lo toma como una presión, sino que se siente orgulloso de su apellido.

«No, es un apellido que llevo con mucho orgullo, mi papá fue un gran futbolista en esta institución y es una gran persona, es mi ejemplo y es una situación que siempre la he tenido desde pequeño y creo que no me afecta en nada, yo soy feliz de ser apellido Cordero», afirmó Julen Cordero a AMPrensa.com.

Este morado de corazón se siente feliz por estar de regreso en el club más grande del país, el cuál considera como el mejor lugar para estar en el fútbol tico.

Este joven atacante portará el número 21 con el Monstruo, el cuál buscará defender de gran manera y así darle alegrías a su papá, que su gran consejero.