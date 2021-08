Montenegro se ha logrado adaptar a la altura de La Paz

Redacción – Para el delantero nacional, Jurguens Montenegro, ha sido complicada la adaptación a la altura con la que se convive en Bolivia, por lo que relata lo difícil que es y pese a ello, el ariete espera brillar en La Sele en el inicio de la octagonal.

Montenegro llegó a Costa Rica este 27 de agosto procedente de La Paz, Bolivia, donde ha tenido que lidiar con una altura de 3640 metros sobre el nivel del mar de esta ciudad sudamericana.

Su llegada al Bolívar se dio el pasado 26 de julio, por lo que ya un mes de después ha vivido un intenso proceso de adaptación, donde con la ayuda de sus compañeros se ha ido sintiendo mejor, lo cuál le ha ayudado para gozar de regularidad.

Desde su llegada a la institución más ganadora de Bolivia, Montenegro ya suma 289 minutos en 7 partidos, donde también suma un gol y una asistencia, que logró en el triunfo de 6-0 del Bolívar ante Guabirá el pasado 22 de agosto.

Esos números fueron suficiente para que Luis Fernando Suárez lo convocara para el inicio de la octagonal, donde La Sele medirá fuerzas ante Panamá, México y Jamaica.

Este llamado se da en un buen momento para Jurguens, que deja claro que si lo convocaron es porque tiene capacidad para aportar dentro de la cancha.

«Siempre agradecerle a Dios por la experiencia que me dio de salir, sé que la altura es difícil y lo pude asumir de la mejor manera, porque desde el primer día que entrené y realmente es muy difícil, pero poco a poco la experiencia de los compañeros que tengo en el Club Bolívar me ayudó a mejorar esa altura y todas las cosas que venían en contra.

Vengo aportar mi granito de arena, estar a la disposición del profesor y cuándo me ocupe tratar de aportar lo que sé, tratar de trabajar más, porque por algo estoy aquí y por algo me convocaron, porque sé que tengo mucha capacidad que tengo para lograr lo que me proponga y así será en la Selección», dijo Montenegro a Hoy en el Deporte.

Jurguens Montenegro es el primer legionario en arribar al país. Este sábado lo harán jugadores como Joel Campbell, Celso Borges, Rónald Matarrita y Bryan Oviedo.