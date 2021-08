Tencio quedó en el cuarto lugar a nivel mundial

Redacción – Tras su magnífica presentación en Tokio 2020, Kenneth Tencio quiere devolver a la sociedad un poco de su éxito y por eso tiene el desea incentivar que Jacó se convierta en la ciudad deportiva de Costa Rica.

El rider nacional quiere que la gente deje de ver con malos ojos a la cabecera del cantón de Garabito, ya que el mismo Tencio afirma que durante el día es un lugar lleno de vida, gracias a la cantidad considerable de personas haciendo deporte.

Es por ello, que el atleta nacional que se da el lujo de ser el cuarto mejor del mundo en el BMX FreeStyle, gracias a su magnífica presentación en Tokio se pone como objetivo darle un mano a su pueblo adoptivo, debido que es originario de Cartago.

En este bello lugar puntarenense, Tencio ha hecho raíces y es donde vive junto con su esposa. Incluso, tiene el denominado «10cio Park» donde potencia sus maniobras y trucos. Además, de darle oportunidad de entrenar a nuevos valores del deporte.

Su arduo esfuerzo por fomentar el BMX en Jacó ha empezado a dar sus réditos, ya que personeros de la Municipalidad de Garabito ya se pusieron en contacto con Kenneth para buscarle un sitio nuevo para su parque y que así deje de pagar alquiler.

A ello se le debe sumar que el cantón que tiene como alcalde a Tobías Murillo realizará un acto en los próximos días para declarar oficialmente a Tencio como hijo predilecto del pueblo, con el fin de rendirle un tributo al deportista.

Kenneth Tencio tiene clara su misión con el pueblo de Jacó, por lo que dejó saber su deseo de incentivar aún más al deporte que lo hizo ganarse un diploma olímpico en Tokio.

«Es algo increíble y algo que no esperaría viniendo de un deporte que empezó en las calles, pero esto está cambiando muchas cosas y me alegro mucho. Me mandaron un mensaje que quieren buscarme un lugar para que deje de pagar alquiler donde tengo el parque, eso sería increíble porque en Jacó lo que la gente ve, realmente no es lo que es.

De día es algo increíble, es un lugar súper deportivo y mucha gente practica deporte, es lo que yo quiero incentivar que Jacó sea la ciudad deportiva de Costa Rica«, afirmó Kenneth Tencio a Tigo Sports.

Su llegada al país se dio este pasado 2 de agosto pasadas las 11:00 pm. Ahora se tomará unos días de ocio para empezar la ruta que lo llevará a París 2024.