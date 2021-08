Navas asegura que siempre da el 100% por La Sele

Redacción – Tras varios meses llenos de cuestionamientos, Keylor Navas rompió el silencio y le manda un mensaje a sus críticos, donde les dejó saber que la Selección Nacional de Costa Rica es una prioridad siempre para él.

Navas brindó una entrevista a yashinquesada.com, donde abordó temas de relevancia de los cuáles uno de las grandes críticas de la afición, que han dejado claro que el arquero finge lesiones para no defender la portería tricolor.

Luis Fernando Suárez convocó al arquero nacional de 34 años, que dejó saber su deseo de defender el marco patrio en los juegos eliminatorios de visita ante Panamá, y los juegos en el Estadio Nacional contra México y Jamaica.

En esos duelos se podrá ver a Navas, que en los últimos meses ha sido muy criticado por los ticos, debido a su supuesto falta de amor y compromiso por defender La Sele.

Aunque eso sí, el PSG envió un dictamen médico confirmando que si estaba lesionado de un hombro y por ello, no pudo estar con La Sele en la el Final Four y la Copa Oro.

Eso generó una tormenta de críticas para Navas, que aprovechó su tiempo de vacaciones para irse de vacaciones a Cancún, México, con algunos amigos de La Sele, uno de esos era Christian Bolaños, cuál desató un enorme disgusto entre los ticos.

Es por ello, que el arquero de 34 años señala que él no puede hacer magia cuando está lesionado, por lo que le ha tocado no estar al 100% prefiere que llamen a otro. Pese a todo lo sucedido, Navas dice que no guarda ningún tipo de resentimientos.

Keylor Navas contó su versión y por más que quiera quedarle bien a todos los costarricenses, nunca va poder hacerlo por lo que se centra en darlo todo por el país.

«Al final yo siempre que he podido he estado en la selección y para mí, la Selección Nacional es una prioridad, lo que pasa es que muchas veces yo no puedo hacer magia y si tengo una lesión, por más que quiera estar ahí, no voy a poder estar, cuando he estado al 100% creo que también es parte de uno como futbolista, él ser honesto y estar al 100% en la Selección y sino estoy al 100%, creo que va un jugador que va estar al 100 y se merece más ese lugar que yo y para mí la personas hablan.

Yo nunca le voy a quedar bien a todo el mundo y hay aficionados, periodistas que por más que yo les explique muchas cosas, no las van a entender. Mucha gente opina sobre tema, ve y habla de lo que solo puede hablar desde afuera, lo que si sé es que hay mucha gente que me apoya y que cree en mí.

Voy a la selección por ellos y por mi familia, por los que realmente cuando clasifiquemos al mundial van a celebrar conmigo por mis victorias y de la selección, los que se suban al barco después ya lo hemos vivido todos los años. Siempre me he tratado de quedarme con lo bueno, con la gente que me apoya y creen en mí, cuando esté en la selección voy a darlo todo por la camiseta de Costa Rica», afirmó Navas a yashinquesada.com.

Navas volvió a darle una entrevista a un medio de comunicación costarricense tras varios años, lo cuál habla lo difícil que es contactar al cancerbero del PSG.