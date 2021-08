Cinco convocados no sobrepasan los 22 años

Redacción – Luis Fernando Suárez deja claro que no le da miedo enfrentar el inicio de la Octagonal hacia Catar 2022 con jugadores jóvenes, debido que si los convocó es porque confía que le pueden responder de buena forma en la cancha.

El timonel patrio afirma que en el fútbol no hay viejos ni jóvenes, solo buenos y malos, por lo que no es casualidad los llamados de 5 juveniles que no pasan los 22 años y que tendrán su bautizo en una eliminatoria, por lo que buscarán cumplir de gran forma.

Kenneth Vargas de 19 años, Fernán Faerrón de 21 años, Jewison Bennette de 17 años, Manfred Ugalde de 19 años y Jurguens Montenegro de 20 años, son los «cachorros».

Estos jóvenes buscarán demostrar su calidad con La Sele y que mejor que hacerlo en el primer duelo de visita ante Panamá, el cuál es considerado como oro puro para Suárez.

Además, los enfrentamientos en el Estadio Nacional ante México y Jamaica marcarán de lo que están hechos estos jóvenes, que saben muy bien que no hay tiempo para procesos de adaptación, por lo que deben responder de inmediato.

Suárez habló con conferencia de prensa y dejó claro que no le da miedo jugar la eliminatoria con jóvenes, ya que confía en la capacidad de las promesas ticas.

«No me da miedo enfrentar la eliminatoria con gente joven y para mí, no hay jugadores viejos ni jóvenes, lo que hay son jugadores buenos o no tan buenos, yo los llamó a la Selección por buenos. Si estoy llamando a estos jugadores jóvenes, es porque considero que tienen las condiciones para poder responder y eso me da para pensar que la vida cambia tanto, que ya no se puede hablar de procesos, sino que se deben hablar de resultados inmediatos, preocupaciones no tengo y dentro de todo, lo más importante es ser responsable de lo que se está dando sin importar su experiencia, cada uno tiene que saber a que representa, que es un país que vale la pena, pero lógicamente exige mucho«, afirmó Luis Fernando Suárez.

La Tricolor iniciará trabajos a partir del próximo lunes 30 de agosto, con el fin de alistar el duelo ante los panameños en el Estadio Rommel Fernández el 2 de septiembre.