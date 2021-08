Marín aprendió mucho al lado de estos entrenadores

Redacción – El entrenador de La Liga, Luis Antonio Marín, reveló que dirige al León con influencia de Jorge Luis Pinto y Óscar «Machillo» Ramírez, a quiénes asistió en el pasado en la Selección Nacional.

Marín asistió a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 siendo la mano derecha de Pinto y Ramírez respectivamente, lo cuál ayudó al timonel de 46 años a definir su propia filosofía para dirigir a sus equipos.

Para el timonel del erizo señala que estar al lado de estos conocidos entrenadores le ayudaron a potenciarse en los banquillos y por ello, ya cuenta con dos finales jugadas y un título nacional obtenido en el 2019 con San Carlos.

Esos conocimientos han hecho que Marín desee convertir a La Liga en un equipo aguerrido, con buen bloque defensivo y una esencia de juego, que ya se ha visto reflejada en las dos últimas victorias erizas ante Herediano y Guanacasteca.

Cabe recordar, que Luis comparte algo más con Ramírez y Pinto, ya que los estrategas también saben lo que es liderar a Alajuelense, lo cuál da a conocer otra similitud.

Luis Antonio Marín afirma que aprendió bastante de los dos entrenadores, por lo que deja claro que ha hecho una mezcla de estos dos ex-técnicos de Alajuelense.

«Yo diría que por supuesto estuve con dos grandes técnicos como lo son Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez, yo creo que de los dos aprendí muchas cosas, tengo mi propia filosofía y he agarrado cosas de Óscar y Jorge Luis, situaciones que a mí me encantaron de ellos, las he puesto en practica con mi filosofía, ya poniendo lo que a mí me gusta, haciendo una mezcla de los dos y sacándole provecho de esos grandes entrenadores que tuve a mi lado en el pasado», afirmó Luis Antonio Marín.

«Yiyo» trabaja arduamente con el Equipo de su Gente, con el fin de que el equipo siga mejorando y así poder optar por seguir siendo protagonistas en el Apertura 2021.