Marín felicitó a Suárez por su apertura a promesas ticas

Redacción – Para el entrenador de Alajuelense, Luis Antonio Marín, es digno de elogiar y resaltar la apertura que ha dado Luis Fernando Suárez a futbolistas jóvenes en la Selección Nacional de Costa Rica.

Marín aprueba el llamado de varios juveniles a la Tricolor para inicio de la octagonal rumbo a Catar 2022, lo cuál demuestra la confianza de Suárez en el talento nacional.

De estos convocados jóvenes, uno es Fernán Faerron de Alajuelense, que a sus 21 años buscará brillar con el conjunto patrio en los duelos ante Panamá, México y Jamaica.

Es tan grande la seguridad de Suárez con los nuevos valores ticos, que asegura que no le da miedo jugar la eliminatoria con jugadores jóvenes.

Los otros «cachorros» que resaltan en la nómina son: Kenneth Vargas (19 años), Jewison Bennette (17 años), Manfred Ugalde (19 años ) y Jurguens Montenegro (20 años).

«Yiyo» sabe muy bien lo que es darle oportunidades a jóvenes, ya que actualmente lidera el proyecto de La Liga del Futuro, que le da minutos a juveniles de Alajuelense.

Luis Marín habló en conferencia de prensa y se deshizo en elogios para Suárez, donde dejó claro que siempre se ocupa un equilibrio, pero la apertura siempre es buena.

«Yo también soy creyente de la gente y talento joven, yo creo que todos hemos sido jóvenes, todos tuvimos nuestro primer llamado a la selección, primer Clásico Nacional o primer partido debutando, es decir eso es parte de la vida y también debemos abrir ese espacio para que ellos lo vivan, siempre con un equilibrio pero es parte de lo que se tiene que hacer, es tenerle confianza a los muchachos jóvenes, acá hay talento y lógicamente hay partido para saber introducir a los muchachos en momentos ideales, esa apertura a la juventud me parece muy bien y es digna de resaltar», afirmó Luis Marín.

Para el timonel patrio no hay viejos ni jóvenes, solo buenos y malos, por lo que no es casualidad los llamados de 5 juveniles que no pasan los 22 años y que tendrán su bautizo en una eliminatoria, por lo que buscarán cumplir de gran forma.