Marín mostró su molestia por el formato del torneo

Redacción – El entrenador de Alajuelense, Luis Antonio Marín, pega el grito al cielo por el calendario del torneo y afirma que en Europa muchos compromisos se juegan seguidos, pero lo que se da en Costa Rica es exagerado.

Marín se sumó a la queja dada a conocer por diferente figuras del fútbol tico, que creen que los están «matando» por la programación tan seguida del campeonato.

Para el timonel de 47 años, la falta de un buen descanso ha comenzado afectar a los jugadores, debido que solo se cumplen en algunos casos las 48 horas reglamentarias y ya están jugando nuevamente, lo cuál lo ha obligado hacer rotaciones.

Eso también ha afectado a jugadores de Alajuelense como el hondureño Alex López, Bryan Ruiz, Barlon Sequeira, Pipo González y Alonso Martínez, que no pudieron realizar una adecuada pretemporada por estar con sus responsabilidades con selección.

La molestia la dejó saber tras el triunfo rojinegro por 1-0 ante Grecia, donde se vio a un equipo erizo alternativo desde el inicio, con el fin de darle descanso a algunas figuras de cara al Clásico Nacional en Tibás.

Incluso, Marín se pregunta porque la urgencia de jugar tan seguido, debido que cataloga como una «precisa» por acabar pronto el certamen, lo cuál no entiende.

Luis Antonio Marín habló en conferencia de prensa y le tiró con todo a la Unafut por la aceleración del campeonato nacional, el cuál se juega bastante seguido.

«Yo creo que en Europa muchos partidos se juegan seguidos, pero acá es exagerado y acá es algo increíble, es una precisa y una premura de terminar el campeonato, jugar a cualquier hora y es decir, es una aceleración y no entiendo cuál es la carrera. También hemos tenido a un Alex López que no pudo hacer pretemporada por estar en selección hondureña y no pudo tener descanso ni pretemporada.

También es el caso de Bryan Ruiz, Johan Venegas, Barlon Sequeira, Alonso Martínez y Pipo González, entonces todo eso se ha ido acumulado, pero si es cierto que debemos seguir mejorando, mi idea y mi ilusión es que podamos tener no solo 70 minutos buenos, sino que sean 90 minutos de una intensidad que tenemos que mejorar, pero es parte de la metodología de entrenamiento y los muchachos estaban acostumbrados a otro.

En ese proceso de adaptación, algunos se adaptaran más rápido y a otros les costará más, pero de a poco vamos mejorando», afirmó Luis Marín.

Los manudos encajaron su tercer triunfo al hilo tras vencer a Grecia y de esa forma, llegar con la motivación al tope para enfrentar al Monstruo en La Cueva el próximo sábado a las 8:00 pm en una edición más del Clásico.