Estratega manudo se inauguró en los Clásicos Nacionales con derrota

Redacción- Luis Antonio Marín se defendió de las críticas tras la derrota sufrida en su primer Clásico Nacional por marcador de 4-2.

Debido a que el timonel rojinegro afirma que él no perdió el duelo táctico con su colega y excompañero de Selección Nacional, Mauricio Wright.

Aunque el duelo entre Saprissa y La Liga efectuado la noche de este sábado en La Cueva comenzó con un 0-2 en la pizarra.

Ventaja que los rojinegros no fueron capaces de sostener y terminaron cediendo el terreno hasta que los morados se hicieron con la victoria.

Remontada que se gestó en parte con los ajustes efectuados por Wright ante la derrota momentánea por dos goles en tan solo 23 minutos.

«¿En qué me gano?, no entiendo la pregunta porque no lo veo así realmente, porque si lo viéramos así entonces yo le gané la lectura del primer tiempo, no lo veo así».

«Hicimos algunos ajustes en el segundo tiempo, Saprissa nos pasó a un 3-4-3, nosotros en el transcurso del segundo tiempo cambiamos para igualar ahí, nos estaban ganando un poco más los costados, entonces cambiamos el sistema para mejorar esa parte, ya cuando pasamos a ese sistema nosotros pudimos controlar un poco mejor la profundidad que ellos tenían por los costados, controlamos más esa parte».

«En los goles hubo un desajuste en el tiro de esquina, nos ganó Kendall con su fortaleza, en el otro gol sí hubo un descuido ahí donde nos ganaron y en el cuarto el equipo ya estaba tirado para adelante, hubo unas circunstancias ahí que ya las hablé con los muchachos y que tendremos que hablar en el futuro que no nos gustaron, Saprissa es un equipo que suele aprovechar esas opciones, pero no siento que haya pasado la situación por ahí», expresó Marín.