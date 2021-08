Redacción- Madelaine Fernández Parajeles representará a Costa Rica en Mrs Universo que se realizará en Corea del Sur.

Hace unos días la guapa modelo y presentadora, María Teresa Rodríguez, quien es directora del reconocido concurso de belleza Mrs Universe Costa Rica junto a la hermosa Johanna García anunciaron que Madelaine Fernández representaría al país en el concurso internacional.

Fernández es empresaria, con estudios profesionales en Educación Preescolar e Ingeniería Civil. Es madre de tres hijos Bradly de 22 años, Mario de 16 años y Mateo de 11años.

«Me siento muy orgullosa de representar a todas las señoras costarricenses. El apoyo de mi esposo y mis hijos fue incondicional, están orgullosos de saber que yo soy Mrs Universe Costa Rica 2021.

Ellos saben que esto es un sueño y Dios lo hizo realidad. Mi esposo me dijo que ese era mi sueño y que era un orgullo que me hirvieran elegido, por que eso quería decir que la organización me sentía capacitada para llevar una corona de ese calibre y representar a Costa Rica en un certamen internacional era una experiencia diferente y que si me apoyaba, que estaba orgulloso de mi», dijo.

Madelaine agregó que es una mujer muy competitiva y que siempre da lo mejor de ella en cuanto en todo lo que hace.

«Pueden sentirse seguros que en Corea del Sur se va a escuchar Costa Rica, voy a dejar la piel en ese escenario y con la ayuda de Dios mi representación será con mucho esfuerzo y dedicación.

De la mano de la organización y los patrocinadores voy a tener la mejor preparación con cada uno de los requerimientos para representar de una forma impecable a Costa Rica», agregó.

Cuando la modelo quedó de Virreina en el concurso en el 2018 manifestó que no volvía a los certámenes de belleza, pero en esta ocasión manifestó que «si lo dije por qué de hecho cuando quedé de Virrenia en Mrs Universe Costa Rica 2018, me sentí plena por que fue un certamen donde toda la preparación fue enriquecedora para mi como mujer.

A pesar de que tuve una experiencia internacional el siguiente año para mi el certamen que me preparo impecablemente fue Mrs Universe Costa Rica».

La empresaria comentó que el objetivo del concurso es el empoderamiento y amor propio, además de ayudar a otras mujeres a emprender y salir adelante sin importar las circunstancias.

«Los estereotipos son del punto de vista de cada quien, por qué en este certamen es importante una mujer integral que se desenvuelva en múltiples áreas, tanto como mujer, madre, profesional, esposa, amiga y ser humano que conforma una sociedad.

Mi consejo es que si tienen un sueño o una meta por cumplir háganlo, cumplan con ese sueño no se van arrepentir, por que las oportunidades se presenta a veces solo una vez en la vida y el momento de realizarlos es… ya», finalizó.