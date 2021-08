Solo tiene un juego con la nacional y no se considera de carácter oficial

Redacción- El joven centro delantero nacional Manfred Ugalde tiene muy claro cómo sería su debut soñado con la Tricolor.

La promesa del fútbol costarricense se alista para hacerle frente a la primera eliminatoria mundialista de su carrera.

Fase de gran importancia y que a su vez podría representar el primer juego oficial del atacante de 19 con La Sele.

Puesto que la única vez que se puso la camisa roja del representativo nacional fue en febrero de 2020, en un amistoso fuera de fecha FIFA ante Estados Unidos.

Compromiso que se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles y que ambas selecciones no contaron con sus principales referentes.

En ese duelo el futbolista oriundo de Barva de Heredia entró de variante al minuto 78 por el experimentado Marco Ureña.

«Lo importante es entrar, lo importante es sumar, la verdad que más allá de anotar, que ese es el sueño de uno como delantero, siempre meter goles, más allá es ganar, sacar los tres puntos, creo que ese sería un lindo debut sacando los tres puntos, ojalá sea en un debut contra Panamá y sacar los puntos que va a ser bastante difícil en el Rommel Fernández».

«Más allá de la edad, creo que uno tiene que estar preparado, creo que uno tiene que estar enfocado para cuando le toque, más allá de la edad, estar siempre listo porque puede ser que no me tocara esta vez o me tocara dentro de bastante tiempo, pero lo importante es que siempre entreno al máximo y siempre estoy preparado para cuando me necesiten», expresó el legionario que milita en el Twente de los Países Bajos.

Ugalde inclusive podría aparecer en la alineación estelar de La Sele el próximo jueves cuando se inicie la octagonal de la Concacaf de visita ante Panamá.

Aunque deberá competir por un lugar contra futbolistas como Jurgens Montenegro, Kenneth Vargas y el mismo Joel Campbell.