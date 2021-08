Torres ya puede optar por la nacionalidad tica

Redacción – ¿Mariano Torres a La Sele? Esa es la pregunta que se hacen muchos ticos, por lo que Luis Fernando Suárez se refirió al tema de jugadores nacionalizados en la Tricolor y demás selecciones nacionales alrededor del área.

Recientemente a nivel de Concacaf, México nacionalizó al delantero argentino Rogelio Funes Mori y El Salvador naturalizó al volante estadounidense Alex Roldán.

Esos son los casos más recientes de nacionalizados con selecciones del área, por lo que Suárez es consciente de ello, pero deja claro que solo va llamar a un foráneo con papeles en regla si muestran amor y deseos por defender a Costa Rica.

En La Sele jugadores como Víctor «Mambo» Núñez, Pablo Gabas y Alexandre Guimaraes, son algunos ejemplos de extranjeros que vistieron los colores patrios

Por lo que eso no es un tema nuevo en Costa Rica, aunque eso sí, el timonel colombiano afirma que desea que exista necesidad de parte de la Federación por llamar al foráneo con todo en regla, ya que la prioridad siempre será para los nacidos en suelo tico.

La postura de Suárez ha despertado curiosidad de muchos, que se preguntan si será convocado o no Mariano Torres, volante argentino del Monstruo, que desde hace varios meses ha dejado saber su deseo por ir a un mundial y que mejor que hacerlo con La Sele.

Eso sí, el mismo Mariano dijo el pasado 7 de agosto que no se iba nacionalizar, debido que en la Fedefútbol no habían mostrado interés por contar con él.

Ante ello, Luis Fernando Suárez reveló que requisitos debe cumplir un extranjero, si desea vestir la camiseta de la Selección de Costa Rica, donde lo más importante siempre será sacrificarse por el país y no que le tengan que dar a él.

«Luego el tema de los naturalizados, para mí lo más importantes no es que uno sea nacionalista o que no tenga que llamar alguna persona naturalizada, eso me parece normal y se pueda hacer, pero para mí lo más importante es que esa persona quiera nacionalizarse y que quiera al país, en ese sentido me parece absolutamente claro.

No exista esa necesidad de parte de la federación o el deseo de ese jugador porque está en un país o de pronto no tiene posibilidades en su nación de origen de jugar con la selección, y naturalizarse solamente por eso, me parece que esa no es la razón.

La razón de jugar por un país, es que se quiera el país, se tenga arraigo, amor por el país y una de las primeras cosas que dije cuando llegue a Costa Rica, fue que el jugador que llegara a la selección tenía que sacrificarse por el país, dar cosas y no pedirle al país, eso lo sigo pensando, entonces no me parece extraño pero si exigiría que antes de pensar en solamente de representar al país para tener a su favor, que de mucho más por el país y que lo ame tanto que quiera quedarse toda la vida», afirmó Suárez.

Mariano llegó al país en junio del 2016, por lo que ya cumplió cinco años en suelo nacional de forma continúa, lo cuál le da chance de nacionalizarse, pero ante lo sucedido recientemente se deberá esperar para ver o no al sudamericano con la roja.