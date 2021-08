Pese a la rivalidad deportiva que tienen, el sudamericano lo llenó de elogios

Redacción- Uno de los referentes y capitanes del Saprissa, Mariano Torres, no tuvo problemas en salir a defender y alabar la calidad de Bryan Ruiz.

Inclusive, el futbolista sudamericano fue claro en decir que los aficionados al fútbol en el país deben valorarlo más.

Debido a que en las últimas semanas se ha puesto en tela de duda si el número 10 de La Liga tiene que ser llamado a la Selección Nacional para el inicio de la eliminatoria.

Además de que se le ha criticado por su rendimiento futbolístico con la Tricolor en el Final Four de la Nations League y en la Copa Oro.

No obstante, uno de los líderes en el camerino del Monstruo fue directo y llenó de elogios a su frecuente rival dentro del terreno de juego.

Torres dejó en claro su respeto y admiración hacia los jugadores que son inteligentes a la hora de jugar, como considera que son sus compañeros Michael Barrantes y Christian Bolaños.

“Creo Que Bryan Ruiz sigue marcando diferencia, es un jugador de mucha categoría, de mucha calidad y creo que hay que valorarlo más, porque me parece un jugador buenísimo y que marca todavía la diferencia porque son jugadores inteligentes”.

“Bolaños y Barrantes son jugadores notables, inteligentes, que piensan mucho, yo veo hoy en día que hay muchos jugadores que piensan mucho en correr y no piensan, creo que el fútbol es más pensar que correr, entonces creo que a veces se critica a jugadores, pero hay que ver si hay un funcionamiento, hay una idea, a qué se juega, yo creo que siempre van a seguir marcando la diferencia los jugadores que piensan”.

“Me parece un jugador extraordinario, me parece muy buen jugador, cuando yo llegué al país siempre lo dije y ahora que lo tengo acá cerca lo veo y es un jugador extraordinario, entonces me parece que a ese tipo de jugadores hay que valorarlos más, siempre a mí me gustan los jugadores que tienen mucha categoría y calidad como él”, declaró el argentino.