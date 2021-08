Saprissa sufrió dos expulsiones en el juego

Redacción- El capitán del Saprissa, Mariano Torres, no se guardó nada tras el papel realizado por el cuarteto arbitral en el juego entre morados y brumosos.

Por eso, el volante aprovechó las declaraciones post partido para hacer ver la gran inconformidad del conjunto tibaseño con el arbitraje realizado donde asegura que no podían hablar con el referí porque inmediatamente les mostraba la cartulina amarilla.

Dicha situación considera que fue la protagonista del juego más allá de la victoria lograda en el último minuto por parte de los pupilos de Geiner Segura, por lo que el argentino espera que se tomen cartas en el asunto.

Mariano Torres no se guardó nada y denuncia que hay árbitros que tienen hasta cinco kilos de más, lo cuál hace que ganen protagonismo en los juegos.

«Pero hay muchas cosas que dentro de la cancha a uno le da bronca porque después te invitan a reuniones, se hacen los serios que el fútbol tiene que ser más dinámico, se toca un jugador y pegan un grito terrible y los árbitros lo compran y te sacan amarilla.

Te dicen que hubo contacto y te sacan una amarilla, no se puede cubrir la pelota porque ya está gritando todo el mundo y los árbitros te dicen que son serios pero no son serios. Yo les voy a hablar bien porque ya me tienen a mi como que les hablo muy fuerte, cuando les hablo bien me sacan amarilla, si les hablo fuerte me sacan amarilla yo no sé cómo hablarles.

Jaylon se perfila para recibir la bola con la mano y el otro grita porque lo tocan y es amarilla, entonces le digo: ¿que? nos cortamos los brazos par a jugar o como hacemos si el futbol es de contacto.

Pero hay cada árbitro que veo en la televisión con cinco kilos de más y son una cosa de locos, el fútbol a mi me encanta pero lo que están haciendo los árbitros es ganar protagonismo donde no lo tienen que ganar, los protagonistas son los jugadores», dijo Torres.

De esta manera, el portador de la cinta de capitán del cuadro morado dejó clara su inconformidad con el arbitraje donde considera que los referís se enfocan en ser los protagonistas del fútbol.

Cabe resaltar, que en el juego ante los brumosos, el técnico Mauricio Wright y el defensor Kendall Waston salieron expulsados del compromiso, lo cual molestó a todo el plantel pues consideraban que sus acciones no merecían la cartulina roja.