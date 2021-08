Jicaral registró su primera derrota del torneo

Redacción – El técnico uruguayo de Jicaral, Martín Arriola, dejó las excusas de lado y afirma que Saprissa no se despeinó para hacerle cuatro goles a los peninsulares, que se fueron goleados y humillados de La Cueva.

Arriola expresó su malestar por la penosa caída de 4-0 ante el campeón nacional, que aprovechó las falencias del Monstruo para dejarse los tres puntos.

La sinceridad del estratega de 47 años fue total y señala que le cuesta entender el tema de desconcentración de sus jugadores, que pagaron caro sus errores en cancha, los cuáles le provocaron un enorme enojo en el banquillo.

Incluso, afirma que en la etapa inicial sintió molestia pero en el segundo tiempo sintió frustración, al no ver respuesta de sus jugadores en la cancha.

Martín Arriola habló en conferencia de prensa y elogió poderío del Monstruo, pero deja claro que los goles fueron generados por errores de los jicaraleños.

«Me cuesta entender que hablemos de desconcentración, que el equipo no esté concentrado o individualmente no lo estén, porque todos sabíamos que jugábamos a las 8:00 pm ante Saprissa, entonces me cuesta mucho.

Posiblemente el tema de la molestia, que fue en el primer tiempo y en el segundo tiempo no era molestia, sino que frustración de ver que pasaban errores tan básicos u facilitarle tanto las situaciones a un rival que tiene poderío.

Hay que decirlo con honestidad, Saprissa no se despeinó para hacernos cuatro goles y si hubiese querido nos hacen más, pero lo más alarmante es que esas situaciones fueron generadas por nosotros. Hay errores básicos y que el equipo no lo puede volver hacer», afirmó Martín Arriola en conferencia de prensa.

Jicaral buscará lavarse la cara el próximo sábado 28 de agosto, cuando reciban a Guadalupe FC a las 2:00 de la tarde en la fecha 8.