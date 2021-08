Redacción- El caso de una mujer que mató a su vecino por pedófilo y dijo no arrepentirse resurgió en las emisiones noticiosas luego de siete años de su condena por homicidio involuntario.

Sarah Sands, una mujer de 38 años, salió en libertad después de tres años en prisión por haber matado a su vecino Michael Pleasted, de 77 años, en su apartamento del este de Londres (Reino Unido).

El asesinato se dio después de descubrir que había abusado sexualmente de niños, incluido su hijo de 12 años.

Durante el juicio se supo que el pedófilo Pleasted tenía 24 condenas por delitos sexuales contra menores de edad, que se remontaban a las décadas de 1970 y 1990.

Es importante mencionar que se había cambiado su nombre original, Robin Moult, para que las autoridades no lo pudieran arrestar.

“Hice lo que cualquier madre haría porque él hizo esto a mi hijo pequeño. Nunca volvería a matar. No me veo a mí misma como un asesino, pero no me arrepiento de lo que hice.

Yo era una madre desesperada por proteger a mis hijos”, afirmó a The Sun la mujer que pasó casi cuatro años tras las rejas antes de ser liberada.