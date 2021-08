Sancho representó a Costa Rica de gran forma en Tokio 2020

Redacción – La Municipalidad de Alajuela promete «dojo» para practicar judo a Ian Sancho, pero el atleta nacional duda que le cumplan, debido que ya tienen varios años prometiéndole lo mismo pero no pasa más allá de una promesa.

Hace unos días atrás, Sancho hizo una petición a la organización alajuelense, a la cuál le pidió dar ese cambio especial al deporte y brindar un presupuesto necesario para construir un «dojo» en el Polideportivo Montserrat.

La publicación del judoca que representó a Costa Rica en Tokio 2020 y que se dio el lujo de quedar noveno en la categoría de -66 kilogramos se hizo viral, debido que muchos ticos se volcaron en apoyo hacia el deportista de 28 años.

Precisamente ese apoyo de la gente ayudó para que ya regidores y personal administrativo del Comité Cantonal de Alajuela ya se contactara con Sancho, a quién le explicaron que construirán un gimnasio para cinco deportes, de los cuáles uno es el judo.

Este proyecto no es la primera que se lo dicen a Ian Ignacio, que asegura que por ahí del 2017 comenzaron a comentarle del mismo, pero no ha pasado nada. Al parecer, todo eso ya sería parte del pasado, ya que a finales del 2021 se iniciaría la construcción.

Sancho reside actualmente en Hiratsuka, Japón, donde estudia para ser profesional en judo, lo cuál habla de su enorme compromiso con esta arte marcial, que lo tiene a él como uno de los embajadores a nivel país.

Ian Sancho habló con AMPrensa.com y contó que su deseo es que la construcción de dojo se haga realidad para poder enseñar a nuevas generaciones todo lo que ha aprendido.

«Aproveché el boom mediático la oportunidad que se me dio para llegar a más gente y solicitarle a la Municipalidad de Alajuela, el apoyo y presupuesto para hacer un dojo, que es el lugar donde entrenamos judo para el equipo donde yo me formé en Alajuela que entrena en el Polideportivo Monserrat.

Después de la publicación que hice se pusieron en contacto administrativos del Comité Cantonal de Alajuela, nos contaron del proyecto que tienen para construir un gimnasio para cinco deportes, dentro de esos el judo. Pero no es la primera vez que me lo dicen, tienen ya 5 o 6 años por ahí, en que están en ese proyecto.

Si todo sale bien, aparentemente a fin de año empezará la construcción del mismo, pero no sé, porque ya me lo han dicho antes, así que tengo mis dudas al respecto y a mi me gustaría compartir a las futuras generaciones todo lo que estoy aprendiendo en Japón.

Sería más fácil si yo me regreso a Costa Rica si tengo tres o cuatro años y tengo un lugar adecuado donde entrenar. Me han contactado algunos regidores de la municipalidad y jóvenes que tienen relación con la misma. Ya me explicaron el proyecto que tienen y de parte de la municipalidad me expresaron cierta inconformidad como se ha manejado el Comité Cantonal y a mí me gustaría involucrarme más», dijo Ian Sancho a AMPrensa.com.

Ian espera que en la municipalidad comandada por el alcalde, Humberto Soto, lo involucren más en esa clase de proyectos, ya que solo así podrá estar más enterado.