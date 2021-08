Navas se ve en su tercera Copa del Mundo con el país

Redacción – El arquero costarricense del PSG, Keylor Navas, asegura que sueña con ir a otro Mundial con La Sele y así ir en busca de romper la historia que se logró en el Brasil 2014, cuando el cuadro patrio llegó hasta los cuartos de final.

Navas confía en calidad del combinado patrio y señala que él día que no quiera ir a la Tricolor, simplemente se hará a un lado debido que siempre buscará lo mejor para el país.

Incluso, el arquero de 34 años afirma que nunca le ha dado la espalda a la Selección ni mucho menos, ya que cuándo no ha podido venir es porque realmente está lesionado y no puede hacer magia con los dictámenes médicos.

Es por ello, que para el hombre del PSG ir a defender a Costa Rica es una prioridad, por lo que afirma que su intensión es siempre darlo todo por la Tricolor, a pesar que mucha gente en redes sociales crea que al portero le hace falta compromiso, lo cuál es falso.

Su mentalidad con La Sele es continuar dando grandes cosas en pro del equipo, por eso planea aportar todo su rodaje para ayudar al combinado de Luis Fernando Suárez en el inicio de la eliminatoria, donde se medirá fuerzas ante Panamá, México y Jamaica.

Keylor Navas habló con yashinquesada.com y dejó saber sus sueños con la Tricolor, con la cuál se ve clasificando a Catar 2022, por lo que lo dará todo para lograrlo.

«El día que yo no quiera ir a la Selección Nacional, porque no me motive parte de uno como futbolista tengo que dar un paso al lado y que lo aproveche alguien que tenga ese sueño, sueño con clasificar, sueño con ir a otro mundial y romper la historia que hicimos en Brasil 2014, yo creo que uno como futbolista así como cualquiera decide en que trabajar, decide que hacer o cuando tomar vacaciones, uno también puede tomar esa decisión y él día que quiera retirarme de la selección, yo lo voy hacer.

Voy a decir, que ya lo di todo pero considero que todavía tengo bastante para dar a la selección y si deciden que esté en cada convocatoria, yo voy a ir como uno de mis compañeros, yo llegó a la selección, yo no pido nada y pido lo que le dan a mis compañeros, para todos igual y eso está en claro en mi mente y voy a seguir haciéndolo de esa manera», afirmó Keylor Navas a yashinquesa.com.

Se espera que Navas llegue al país el próximo domingo en horas de la tarde a Costa Rica, con el fin de integrarse a la nómina de La Sele, a la cuál volverá a defender tras su ausencias en el Final Four y Copa Oro 2021.