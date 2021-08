Navas mandó un contundente mensaje a sus detractores

Redacción – Ante la ola de críticas de parte de los ticos que ha recibido en los últimos meses, Keylor Navas, arquero nacional, defiende su orgullo por jugar en La Sele y señala que nunca le ha dado la espalda a la Selección de Costa Rica.

Navas rompió el silencio y en una charla con yashinquesada.com, afirmó que la gente se equivoca cuando ponen en duda su amor por jugar con la Tricolor, ya que su prioridad siempre será estar en el cuadro patrio.

Eso sí, deja claro que él no puede hacer magia cuando está lesionado y considera que no puede manipular los dictámenes médicos, por lo que cuando no se encuentra al 100% prefiere que convoquen a otro futbolista.

Además, afirma que nadie puede poner en duda su orgullo por defender al país, debido que siempre ha buscado ayudar a otros ticos, contando la historia de Costa Rica y mostrando a muchos compañeros lo que es «tiquicia» y así ser un digno embajador.

Pero todo no queda ahí, ya que el arquero de 34 años afirma que tiene todavía una gran ilusión por estar con La Sele, por lo que cada vez que puede recomienda jugadores ticos, debido que considera que hay jugadores con gran talento.

Keylor Navas le mandó un mensaje a sus críticos, que en los últimos meses lo han crucificado, con el fin de dejarles saber su orgullo por estar en la Tricolor.

«Es mi selección y el orgullo, el que me diga que el orgullo de Costa Rica no lo he defendido, creo que se equivoca, yo he estado ahí siempre que he podido, no solo en la selección, sino que como costarricense en las ligas que he jugado y contra los compañeros que he jugado, siempre ha habido un costarricense defendiendo la camiseta de nuestro país y contando la historia de nuestro país.

Mostrando a muchos compañeros mi país y tratando de que Costa Rica se conozca a nivel mundial, que puedan darse cuenta que hay jugadores con talento para que vayan y los busquen para que vayan y los busquen, también puedan hacer una carrera internacional, son muchos factores que para mí son importante y yo creo que nunca le he dado la espalda a mi país«, afirmó Navas en una charla con yashinquesada.com.

Navas está en la convocatoria de La Sele para el inicio de la Octagonal rumbo a Catar 2022, donde el país medirá fuerzas ante Panamá, México y Jamaica.